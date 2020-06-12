衛福部健保署針對健保差額給付醫材祭出新制，針對8大類352項自付差額的醫材，訂出金額上限，引起醫界強力反彈聲浪，民眾也議論不斷。對此，「宅神」朱學恒表示，這邏輯太美麗太有說服力，就像同樣4個輪子會跑的車設定價格上限，「讓BMW、BENTLEY、PORCHE都跟裕隆收一樣的錢」。

保健署日前公告核定自付差額8大類特材費用，將自今年8月1日開始上路。此舉目的是解決長久以來醫材收費不一的問題，卻引發醫界大反彈，認為不要以為訂出價格上限，可以讓民眾用低價買到高品質的醫材；相反的，只會讓高品質的自費醫材退出台灣市場，想多花錢也買不到。

時力立委邱顯智也表示，這個政策將導致民眾跟醫師雙輸，健保也沒緩解財務問題，怎麼看，都只有實支實付的保險公司會覺得開心。

而「宅神」朱學恒也在臉書發文指出，「這個邏輯就跟政府應該把同樣有四個輪子會跑的車子設定價格上限，讓BMW、BENTLEY、PORCHE都跟裕隆收一樣的錢一樣美麗和有說服力。

這不是調漲健保大家共體時艱的政策，這是讓保險公司少付錢，讓願意付錢的人沒得付，從而讓醫護少賺錢的神祕左派理念啊」。

網友紛紛回應：「房價應該比照辦理，全台統一售價」、「朱大這個建議不錯，四個輪子的統一售價，管你什麼牌」、「有1450/817再後面撐著，票很多，沒有關係！」。

還有人直指：「阿宅說出了不能說的秘密，進步的政府知道健保財務有問題要處理，所以隨便搞了一個沒啥實際意義的自付額上限，再來就有正當理由來調漲健保費」、「原來造神是為了搞健保」、「人造的神 共產狐狸尾露出」。

(中時電子報)