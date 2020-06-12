台灣6月7日起大規模解封，大甲鎮瀾宮隔天即向媽祖擲筊請示，擇定11日起駕，為期九天八夜遶境進香。這次遶境時間宣布十分匆促，令人措手不及。對此，奉天宮董事長何達煌透露，防疫期間，就是要讓大家來不及請假，不要來太多人。

大甲鎮瀾宮媽祖昨晚11時起駕，以往此儀式大咖雲集，今年因為疫情關係，少了很多政治人物。昨由病後初痊的鎮瀾宮董事長顏清標主持，起駕儀式則由總統府秘書長蘇嘉全、台中市長盧秀燕及顏清標一起扶轎。

起駕儀式只花了約2分鐘就走出廟埕，不過「萬人齊跪」的畫面仍令人感到超震撼。粗估今年參與遶境民眾將減少2至3成。大甲媽遶境至新港奉天宮取香，途經台中、彰化、雲林及嘉義等地，全程約340公里。

甲媽祖遶境進香規模盛大，被Discovery列為世界三大宗教盛事之一，每年都吸引上百萬信眾跟隨參與，長途跋涉340餘公里，沿途更有宮廟、團體或信眾主動奉獻相關資源及供食，展現出民間信仰力量的強大，去年有港媒觀察，遶境沿途有上千個點心站，但今年因應疫情，今年供餐縮小規模，奉天宮往年供餐20個地點，今年將改以二大地點提供、以便當盒或餐盒分送，不提供民眾自行打菜。

據《ETtoday》報導，新港奉天宮董事長何達煌透露，這次遶境決定相當倉促，其實就是為了讓大家來不及請假，以減少參與人數；鎮瀾宮副董鄭銘坤也說：「第一次叫大家不要來參加！」

(中時電子報)