中選會今正式公告，除解除高雄市長韓國瑜職務公告外，亦確定高雄市長補選日期定在8月15日。

中選會指出，高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案投票人總數為229萬9981人，投票人數為96萬9259人，投票率為42.14％，有效票為96萬4141票，其中同意罷免票數為93萬9090票，不同意罷免票數2萬5051票，無效票為5118票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。

中選會表示，依公職人員選舉罷免法第91條第2項規定，罷免案通過後，依規定應辦理補選者，應自罷免投票結果公告之日起3個月內完成補選投票。高雄市第3屆市長補選，依上開法律規定，應於109年9月11日前完成補選投票。上開高雄市長補選投票日期，該會經於109年6月10日邀集考選部、教育部、內政部民政司、戶政司、警政署、高雄市選舉委員會等機關召開選務工作協調會議會商，並提經今日委員會議討論，基於法律規定完成投票期限、選務量能以及疫情狀況等考量，決議定於109年8月15日舉行投票，投票起、止時間為上午8時至下午4時。

中選會進一步說明，今日委員會議同時討論通過上開市長補選工作進行程序表，重要選務工作日程如下：

一、 109年6月12日 發布選舉公告

二、 109年6月16日 公告候選人登記日期及必備事項

三、 109年6月20日至6月24日 受理候選人登記之申請

四、 109年6月24日 政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止

五、 109年7月10日前 審定候選人名單，並通知抽籤

六、 109年7月15日 候選人抽籤決定號次

七、 109年7月26日 選舉人名冊編造完成

八、 109年7月30日 公告候選人名單

九、 109年7月31日至8月14日 辦理公辦政見發表會

十、 109年8月11日前 公告選舉人人數

十一、 109年8月15日 投票、開票

十二、 109年8月21日前 審定當選人名單

十三、 109年8月21日 公告當選人名單

十四、 109年8月26日前 發給當選證書

十五、 109年9月20日前 通知候選人領取補貼之競選費用

(中時電子報)