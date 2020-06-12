再見了高雄！中選會張貼韓國瑜罷免公告 正式生效

高雄市長韓國瑜遭到高雄市民以近94萬票的高票罷免，今日中選會張貼罷免結果公告，即日起正式生效，韓國瑜解除高雄市長一職；而高雄市長補選將訂於8月15日。

(中時電子報)