再見了高雄！中選會張貼韓國瑜罷免公告 正式生效

高雄市長韓國瑜遭到高雄市民以近94萬票的高票罷免，今日中選會張貼罷免結果公告，即日起正式生效，韓國瑜解除高雄市長一職；而高雄市長補選將訂於8月15日。

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(中時電子報)

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