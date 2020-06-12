日盛投信精選五虎基金經理人林佳興今（12）日表示，FED主席鮑爾示警表示，新冠疫情將對美國經濟帶來長遠的損害，勞動市場可能好幾年無法恢復，FED將持續以超寬鬆的貨幣政策支持經濟，美股應聲大跌；研判過去幾次的鮑爾談話對於經濟前景都是謹慎保守，才能名正言順地繼續推動寬鬆的貨幣政策，因此這一次鴿派的言論並未擺脫過去的框架。

林佳興指出，本波全球股市行情上漲屬於資金面行情推動，來的又快又急，那斯達克、費城半導體指數率先創新高，就歷史經驗而言，指數在高檔，而基本面企業獲利增長、總體經濟面數據均未跟上情況下，容易出現漲多之後的回檔，波動幅度明顯變大，目前評估資金沒有退場之下，指數經過整理仍將再走高。

林佳興分析指出，產業方面，台廠第三季能見度已經開始明朗，關注廠商是否下修第三季展望，iPhone新機進入準備期，廠商備貨時間點是否有再遞延，將影響蘋果供應鏈布局的時間點。產業焦點方面，可留意資產股及高殖利率概念股，另先前股價因為華為事件而修正的5G、Server概念股仍將會是今明兩年趨勢產業，可同步關注。

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