中美角力戰場延伸至世界貿易組織（WTO）。中國常駐世界貿易組織代表團外交官，11日在WTO日內瓦總部舉行的閉門多邊會談中，指責美國破壞全球科技行業供應鏈。

美國總統川普5月宣布，將2019年5月簽署一項行政命令，延長一年。這項行政命令宣布進入國家緊急狀態，禁止美國企業使用對國家安全構成風險的企業所製造的電信設備。外界相信這項行政命令是針對中國資通訊設備商華為及中興通訊等。而華府5月採取行動，在全球阻止向華為供應晶片。

路透報導，中國外交官在WTO會議中稱，包括美國企業的全球資訊及通訊科技（ICT）行業，對上述行政命令及實施細則措辭模糊而寬泛感到擔憂，並批評美國限制合法競爭、干涉全球ICT行業，破壞全球供應鏈的穩定，對給許多國家相關ICT企業造成巨大損失。

報導引述一份文字記錄，該名外交官又稱，美國將如何確保根據這項行政命令採取的措施，不會濫用WTO的國家安全例外條款，並符合世貿組織規則。不過，該名外交官沒有表明中國是否發起正式爭端裁決請求。

據一名駐日內瓦的貿易官員表示，美國代表團稱，該場世貿組織商品理事會會議，不是討論國家安全問題的合適場合。

(工商 )