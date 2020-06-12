香港國泰航空12日公布，基於2020年前5個月客運量及收入均大幅下跌，繼續預期上半年將出現顯著虧損。該集團5月客運業務需求仍然疲弱，載客量為2019年同期載客量不到1％，平均每日載客量僅約600人。運載率雖較4月份的21.7％有所改善，但仍處於29.6％的低水準。

香港信報報導，國泰航空與國泰港龍在5月共計載客1.85萬人次，年減99.4％。乘客運載率下跌53.3個百分點至29.6％，以可用座位千米數計算的運力則下跌97.5％。前5個月，載運乘客人次年減71.2％，運力下跌59.5％。

期內運載的貨物及郵件共計9.87萬噸，年減41.3％。運載率上升9.1個百分點至73％。前5個月，載運貨物量按年下跌29.7％，運力下跌27.9％。

該集團已調整6月及7月的客運航班規劃，運力將分別約為3.5％及9.4％，但相關計劃會因世界各地放寬旅遊限制的力度而調整。該集團會繼續按市場需求以調整客運航班，但預計未來數月仍會大幅削減航班。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，新冠肺炎疫情大流行對集團以至整個航空業均造成巨大衝擊。縱使情況稍有改善跡象，例如香港國際機場開始放寬轉機限制，然而未來的走向仍然十分不明朗。

相較其他國際航空公司，國泰並無經營本地航線，需完全依賴跨境旅遊；而政府延續外國人士訪港限制，更突顯公司在恢復客運服務方面必須謹慎及保持靈活。

林紹波又稱，在未來數月，會全方位評估公司的商業模式，並就集團未來最合適的營運規模及模式提出建議。這會確保集團可適應全球航空業的新常態，並在國際航空交通需求恢復時，保持強健及具有長遠競爭力。

(工商 )