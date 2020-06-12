海悅國際(2348)於今(12)日召開2020年股東常會，會中承認2019年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案，決議每股配發現金股利4.5元。今年受惠全台熱銷建案持續開出紅盤，累計1-5月合併營收9.25億元，已超過去年前三季合併營收，年增率達165.4％，目前在手代銷建案逾千億元，營運可望優於去年。

去年海悅佈局全台代銷建案，亦跨足自地自建領域，2019年合併營收17.34億元、營業淨利5.77億元、稅後淨利5.65億元、每股稅後盈餘（EPS）6.59元，營收獲利雙創歷史新高。今日股東會通過配發4.5元現金股利，股利配發率達68％，依6月11日收盤價格73.3元計算，現金殖利率達6.14％。

海悅指出，今年受惠《土城日月光》、《宏普中央公園》、《冠德青璞匯》、《竹城A7甲子園》、《日勝新京站》、台中《皇普莊園》與台南《聯上康橋》等熱銷建案持續加持，推升海悅1-5月合併營收9.25億元，已超過去年前三季合併營收，年增率達165.4％。

展望下半年，海悅放眼全台，佈局優質代銷個案，目前已接案尚未完銷之熱銷個案，總銷金額約400億元，加上年底前預計進場的新案，包含台北市《敦南御所》、新北市《合環新店案》、《新潤心城》、桃園市《麗晶花園廣場》、《昭揚天匯》以及高雄市《美術白天鵝》等建案，總銷金額約600億元，合計全台在手代銷建案逾千億元，營運可望優於去年。

(中時電子報)