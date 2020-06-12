基隆市長林右昌說，不論交通規劃還是城市發展的角度，將終點站設置在南港火車站都是基隆市、台北市、交通部的三方共識。（吳康瑋攝）

基隆輕軌捷運建設綜合規劃年底闖關，力拚明年底動工、6年後完工，連結起站「基隆旅運智慧大樓」及終點站「南港展覽館」，但有台北市議員在議會提出建議，希望將終點改設在「南港火車站」，台北市長柯文哲對此也表示認同。

對基隆輕軌的終點站應設在南港火車站，而不應是南港展覽館站，基隆市長林右昌12日表示，感謝柯文哲市長的認同與支持，不管從交通規劃還是城市發展的角度，將終點站設置在南港火車站都是基隆市、台北市、交通部的三方共識，也是最佳方案，一定要做。

基隆輕軌路線橫跨基隆市、台北市及新北市，全程19公里，沿途設置南港展覽館、樟樹灣、汐科、汐止、五堵、北五堵、六堵、百福、七堵、八堵、三坑、基隆及延伸至基隆旅運智慧大樓等站，規畫預留在汐止樟樹灣銜接民生汐止線、南港展覽館銜接文湖線及板南線，並在南港車站銜接高鐵及台鐵系統，預計通車後，將大大改善在地居民的生活品質。

林右昌說，一直以來，他的主張就是讓規劃運量已達中運量捷運下限的基隆輕軌一定要接到南港火車（轉運）站，讓基隆連上高鐵與台北捷運路網，據他的了解，基隆市、交通部與台北市對此也有高度共識，正朝這個方向在努力。

林右昌對柯文哲提到的「現在不做，未來一定會後悔。」他表示，謝謝柯市長對這個規劃的肯定，基隆輕軌是勢在必行，另外，針對南港展覽館及基隆輕軌間的民眾接駁問題，市府還在研議中，但希望在未來能實質帶給在地民眾全新的交通變革。

(中時 )