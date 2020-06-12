IRPMA秉持著取之於社會、用之於社會的理念，《藥你一起熱血公益》期待有拋磚引玉的效果，鼓勵更多民眾響應，讓醫師與病患無後顧之憂。（中華民國開發性製藥研究協會／林周義台北傳真）

新冠肺炎疫情趨緩，6月7日起全台大解封，民眾的生活逐漸恢復正常，而醫院的用血量也隨之增加。根據血液基金會統計，目前台北、高雄的血庫都偏低，新竹的AB型血也急缺。以台北為例，疫情以來的缺血情況一直沒能補上，半年來已有48天庫存都低於5天，近期又有颱風形成，呼籲民眾趁著好天氣挽袖捐血。

根據血液基金會統計，目前全台血庫都偏低，只能再用6.2 天，其中最缺血的地區是台北，4種血型都只能再撐4.9天，其次是高雄5.5天，新竹則是AB型血急缺，只能再用3.3天。

台北捐血中心企劃課課長劉俊宏表示，新冠肺炎疫情期間，庫存量偏低的狀況一直沒有改善，雖然最近解封後外出捐血的比率增加，但改善的速度也不快。解封以後，就醫的情形慢慢回升，近期北部有些醫院忙於治療大出血、主動脈剝離的個案，用血量也比較大。

劉俊宏表示，除了疫情影響，今年的颱風也來的特別早，1號颱風過去了，2號颱風又馬上要來。以台北為例，血庫已經捉襟見肘，半年來有48天庫存量都低於5天，有時醫院想要100袋血，捐血中心都得分成3次供應。血液基金會公關處專員杜文靖則表示，近期天氣不好，前幾天也下了雨，影響了外出捐血的比率，呼籲大眾趁著好天氣挽袖捐血。

6月14日是世界捐血人日，中華民國開發性製藥研究協會今攜手台北捐血中心發起《藥你一起熱血公益》捐血活動，號召42間跨國藥廠一同響應，並設下10萬毫升捐血量的目標，期待這次的捐血活動帶來拋磚引玉的效果，鼓勵更多民眾響應，讓醫師與病患無後顧之憂。

(中時 )