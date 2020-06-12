近日民調顯示，台北市長柯文哲施政滿意度每一項吊車尾，柯日前口出狂言說「人在福中不知福」挨批，議員王世堅痛批，柯文哲才是典型的人在福中不知福，台北市民寬厚不計較，若柯在高雄早就被罷免。對此，柯文哲自認失言，「我很久沒失言又失言一次」。

王世堅在總質詢上送一本書給柯文哲，書名是「先別急著吃棉花糖」，諷柯就是急著吃棉花糖，代謝政治能量，葬送掉自己的政治前途和台北市的市政。柯文哲表示，不要送我後又要拿回去。王世堅馬上回擊，上次送你龍袍你就留著，諷柯要穿著睡覺。

王世堅痛批，柯文哲無心市政，以前就不專心市政，現在當黨主席，更無心市政，根本正職黨主席、兼差市長，柯就是因為急著吃「棉花糖」，急著兌現政治能量，得了政治敗血症，全身都是問題，且找不到解方，而送此書就是解方，還提醒「不要再拿回來了」。

針對昨天柯講市民人在福中不知福，王世堅怒嗆，你才是吧，高雄市民剛烈愛恨分明，照柯的言行，在高雄市早就被罷免掉了，柯文哲才是人在福中不知福。柯文哲也坦言自己失言，「我很久沒失言又失言一次」。

此外，王世堅也指出，今天是韓國瑜被罷免去職的第一天，竟然有傳言指出，柯文哲要聘用韓國瑜擔任副市長，反正柯現在家大業大，不在乎多一副碗筷，韓國瑜是老部屬。對此，柯文哲笑稱，現在有三個副市長在現場，講這話是要嚇死他們，目前三位副市長是最佳組合，直言這是假新聞。

(中時 )