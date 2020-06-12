高雄市小港區日前驚傳一起差點墜樓意外！7旬老翁高掛在住家7樓的陽台欄杆上，警方獲報後趕緊上前救人，安撫情緒後降低戒心，將人拉回屋內解除危機；警事後得知老翁近日因韓遭罷免、議長墜樓身亡的雙重打擊，酒後與妻發生爭執，一時情緒失控，才激動怒罵做出危險行為。

高市小港區漢民派出所10日深夜12時許接獲民眾報案，指出大樓疑似有人懸掛高樓欄杆上，警方到場後，熱心民眾表示，剛剛疑似有聽到吵架聲響，但不敢上樓詢問，才會報警。警方清查是住在7樓的73歲的蔡姓老榮民。

蔡男妻子向警方表示，老公剛剛喝完酒，現在正緊抓著陽台欄杆，要他們趕緊上前幫忙化解僵局；警方安撫情緒並慢慢接近蔡翁，趁他戒心降低之際，與蔡妻上前將蔡翁從欄杆上拉回屋內。

據了解，當天夫妻兩人因為小事情發生口角，再加上蔡男因高市長韓國瑜被罷免、高市議長許崑源墜樓等事件又鬧得不愉快，一時情緒不穩，和妻子吵架後就突然跑到陽台欄杆上緊抓著，不願任何人靠近，且不顧苦勸，仍持續大聲怒罵。所幸警方援救，化解一場虛驚。

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