受防疫封鎖措施重創，英國4月經濟較3月大跌20.4%，創下史上最嚴重的萎縮，惟隨著商業活動重啟，這可能也是英國經濟慘況的谷底，之後可望步上長期而緩慢的復甦。

英國為了防止疫情擴散，在4月實施嚴格的封鎖措施，其衝擊之大也充分反映在4月的經濟數據上。下周起英國將重啟大部分的零售業，前提是重新開業的商店必須遵守社交距離規定。

英國統計廳周五公布，英國4月國內生產毛額（GDP）月減20.4%，較市場預期的月減18.4%更為嚴竣。此外，英國2至4月GDP較之前3個月大減10.4%，亦劣於市場預估的萎縮10.0%。

4月服務業產出月減19.0%，工業產出月減20.3%，製造業產出月減24.3%，營建業產出暴跌43.6%。

與去年同期相比，英國4月GDP下滑24.5%，較市場預估的年減22.6%惡化。

日前英國央行與預算部門提出警告，英國今年經濟恐將陷入30年來最嚴重的衰退。經濟合作暨發展組織（OECD）則預測英國今年經濟恐萎縮11.5%，可能是會員國中最糟的。但OECD也預期，如果沒有出現第二波疫情，英國明年GDP將大幅成長9%。

英國財政大臣薩納克（Rishi Sunak）周五表示，新冠肺炎大流行已對英國經濟造成嚴重衝擊，但是政府已經採取的薪資、貸款、補助與減稅等各項紓困措施保住了數千家企業與數百萬就業，將有助於經濟展開復甦。

(時報資訊)