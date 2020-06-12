36歲陳姓男子到果園工作，遭不知名的蜂螫傷，約10多分鐘後昏厥、意識模糊，嘉義縣消防局獲報趕到現場為他做CPR急救，火速送醫仍宣告不治，從案發到死亡不到1小時被奪命，檢警12日相驗判定是過敏性休克死亡。
嘉義市天主教聖馬爾定醫院急診室副主任蘇亦俊表示，過敏性休克是一種嚴重且可能致命的過敏反應，多種食物或其他物質都能引起過敏反應，如花生、堅果、乳製品等常見食物，或被黃蜂、蜜蜂等螫傷，若未即時處理可能有生命危險。
蘇亦俊提醒民眾，天氣變熱，到野外活動要特別留意蜂群、蜂窩，最近已接獲4起被蜂螫傷的案例。
陳男11日下午跟堂哥到中埔瑞豐村一處果園工作，中途他告訴堂哥「臉頰好像被蜂螫到」，感覺身體不適，隨後到果園邊休息，約10多分鐘後，堂哥發現他頭低低下垂、嘴流口水、半倒在地上，察覺不對勁，趕緊通報119。
消防局勤指中心約3時52分許獲報，派遣中埔消防隊人員出勤，趕到現場後立即為陳男做CPR（心肺復甦術），並於4時25分許送到聖馬爾定醫院急救，但陳男到院前已無心跳，急救後仍宣告不治。
(中時 )
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