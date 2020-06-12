北市北投區福國社會住宅統包工程12日開工，將興建地下3層、地上17層建築，提供1至3房型共363戶，社宅1、2樓並規畫公托、托老、非營利幼兒園、消防單位等進駐，總經費19.38億元，預計2024年完工。

台北市長柯文哲12日出席福國社會住宅開工典禮，柯文哲致詞時表示，他剛上任時，社宅被當作鄰避設施，辦說明會還曾被民眾撒冥紙抗議，如今證明社宅沒有造成旁邊房價低落，且住民都是年輕人為主。

柯文哲說，各年齡層的「三明治世代」，上有父母、下有孩子要照顧，壓力最大，所以福國社宅留下公共空間，把地區需要的社區空間包括公托、老人日托、身障日間機購、非營利幼兒園等設在低樓層，帶進新的社區模式。

北市都發局指出，福國社宅坐落於北投區福國路及承信路口，鄰近台灣戲曲中心及中正高中，基地面積2878.43坪，經費19.38億，規畫興建地下3層、地上17層鋼筋混凝土建築，提供社宅363戶，其中1房房型281戶，2房房型58戶，3房房型24戶。

都發局表示，福國社宅預計2024年完工，1、2樓將分別設置身障日間機構、老人日托據點、社區公托、非營利幼兒園、都市農園設施，並納入智慧三表（水、電、瓦斯表），取得銀級智慧建築標章，、銀級綠建築標章、無障礙住宅標章級耐震標章。

(中時 )