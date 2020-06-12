新冠肺炎影響，技能檢定中的美容美髮因無法保持社交安全距離、人數恐怕會在室內超過百人，因此暫緩舉行，隨著中央流行疫情指揮中心6月上旬宣布解封，技檢中心表示，美容美髮的技能檢定項目將由7月起開始舉行。

美容美髮因單一場次就有近百位考生參與，再加上考生要自備模特兒，因此室內人數恐伯會突破100人的限制，再加上美容美髮應試時、難為配戴口罩的模特兒化妝，因此日前宣布暫緩舉行。

技能檢定中心全國檢定及發證管理科長林玉梅表示，雖然美容美髮恢復舉行，但如喪禮服務等術科中的化妝測試仍調整為在假人及答案紙上操作，並由監評人員依評分表之「扣分標準」評分，應檢人不需自備模特兒；而如保母等證照的CPR項目，也是維持口述的方式。

技檢中心提醒，109年度第2梯次全國技術士技能檢定准考證將於6月16日起寄發，不同梯次的各考區考場可能不盡相同，務必於收到准考證後，詳實核對應考資訊，實際測試地點以准考證通知地點為準，應檢人需格外注意、切勿跑錯試場而影響應試。

(中時 )