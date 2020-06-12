3C龍頭通路商全國電（6281）12日舉行股東會，通過去（2019）年盈餘報告書及盈餘分配案。全國電董事長林琦敏12日表示，今年貫徹執行三大經營策略，提升市占率並持續保持穩健優良的獲利能力。

全國電去年EPS為4.44元，優於前一年EPS為4.09元營運成績，12日股東會通過每股配發4元現金股息，以12日收盤價70.9元計算，現金殖利率為5.64％，除息日訂在7月1日，領息日為7月24日。

全國電去年受惠政府實施節能補助及貨物稅退稅的德政，旗下商品冷氣、冰箱、除濕機銷售量成長，推升去年合併營收175.25億元，年增7.23％，稅後淨利為4.4億元，年增8.67％，EPS為4.44元，門市家數為320家，較前一年減少1家。

今年新冠肺炎疫情打亂經濟活動，消費者支出緊縮，所幸疫情已趨緩，再加上政府順勢推出振興三倍券政策，對下半年營運有所幫助。

面對大環境變動，林琦敏所提的全國電三大經營策略為：

1、深化門市雙品牌策略，加強門市汰弱留強。2、透過電子商務平台持續深化消費者服務與互動，提供消費者線上線下完整的購物體驗。3、消費者的需求為核心，加強會員經營。

林琦敏表示，除了積極打拚業務外，對內也為員工打造理想工作環境，吸引更多優秀人才加入。

(工商 )