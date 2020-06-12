唐振剛主持八大綜合台《世界第一等》，本周「台灣篇」公路旅行，尋找石斑魚界之王龍膽石斑，並請出以奇招釣魚達人親自傳授撇步。有趣的是，製作單位竟搞笑拿出榴槤當餌，達人看到傻眼，忍不住笑回：「我用雞腿、牛肉已經夠忙了，你們還要用榴槤？」雖然內心滿是疑惑，但達人仍爽快出借要價5萬台幣的高檔釣竿，沒想到唐振剛這才坦言：「釣魚一直以來都是我最弱的技能。」讓達人緊張直問：「你真的行嗎？」

唐振剛率先「示弱」，令達人緊張反覆詢問：「你真的可以嗎？你才64公斤，要拉100公斤龍膽，你有辦法抗衡嗎？」此話一出，也讓唐振剛忍不住宣揚自己過往的戰績，「你不要這樣子，不准說我不行！我可是有在沖繩拉過2個多小時的鯊魚耶。」

唐振剛為了拉起龍膽石斑，折返跑長達3分鐘才成功拉起一尾30公斤大魚，只見達人在一旁陪跑狂喊：「手不要彎、要捲線。」也讓唐振剛大讚超刺激，「30公斤的龍膽石斑只是一個小BABY，就讓人釣得血脈噴張，好難想像百斤龍膽又是什麼激戰的場面？」

(中時 )