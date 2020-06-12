蔡政府去年起祭出「台商返鄉方案」，引發許多台商大舉返台設廠，連帶引發大量鋼鐵需求，鋼鐵業仍在趕工，但據勞動部職安署掌握，上半年鋼鐵業接連造成7件重大職災、已造成7名勞工死亡，職安署今天表示，下半年將把勞檢場次從原本規劃的600場次、翻倍成長為1200場次，若有違反事項的業者將從嚴處分，甚至會處停工。

據職安署掌握，全台約有550餘家鋼鐵業，2018年鋼鐵業全年發生3件重大職災、3名勞工死亡，2019年全年也發生3件重大職災、造成3名勞工死亡，但今年至今鋼鐵業已有7件重大職災、7名勞工死亡，占製造業職災比率從2019年的4％，成長至2020年上半年的25％。

勞動部職安署職業安全組組長李文進表示，鋼鐵製造包括冶煉、鑄造、軋延、擠型及伸線等製程，容易發生火災、物體飛落、被撞、切割捲夾及物體倒塌等風險，上半年至今鋼鐵業勞檢至今已有517場次，其中19件罰鍰、共103萬元、3件處以停工，今年隨著台商返台、鋼鐵業普遍有趕工情況，未料至今已發生7件重大職災、7人死亡的憾事，職安署也依職安法移送執行業務之人、追究發生的責任。

勞動部部長許銘春也擬在6月23日與台灣鋼鐵工業同業公會辦理鋼鐵業高階自主座談管理會，邀集全台鋼鐵業者至少總經理等級以上主管座談，要求明定安衛外稽人力具體安衛職掌、將安衛執行紀錄及能力納入承包商篩選條件、將交付承攬的工程依規定設置協議組織及負責與各承攬商間的職安衛統合管理。

上半年鋼鐵業重大職災包括豐興鋼鐵1人死亡、中龍鋼鐵2人死亡、東盟開發1人死亡、長榮鋼鐵1人死亡、榮鋼材料1人死亡、東和鋼鐵1人死亡，共有7人死亡。

(中時 )