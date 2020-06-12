位於新莊副都心的御松郡引進日本松下營造規劃，把日式細膩空間和Panasonic集團，智慧住宅應用全套搬進台灣，建築師郭旭原創新生活內涵之作，裝載著日系空間的優雅貼心，日本精工營建 70坪至78坪寬闊空間，優良建材打造高品質好宅 。

強大的收納空間與通用設計 讓家變大了

日本人非常強調空間收納，御松郡的收納空間無所不在，地板下、天花板上和牆面後、榻榻米下的隱藏式收納空間，都能為孩子提供專屬於他們的藏寶基地，卻也同時讓你保持客廳整潔，而獨特降板水區設計，讓空間規劃有了更多的應用空間，打開地板也能是儲藏室。

在御松郡裡處處可見通用設計的運用，例如合於人體工學的內嵌式扶手，180度可以雙向進出的推拉門，而御松郡的小孩房運用移動式的櫃子，改變使用空間的屬性與大小，運用長櫃隔出兩個小孩房間，或者運用短櫃區分出遊戲、讀書以及睡眠的空間，日常生活無所不在的貼心。

一層一戶一梯廳打開門就是你的家

御松郡的貼心不只應用在設計上，一層一戶設計，下班回家電梯門打開就走入你的家，彷彿進入另一個專屬自己的世界，不像其他大樓住宅，回家到真正把鑰匙插入鑰匙孔、走進家門之前，還可能和不同的人打照面，在御松郡給你足夠的私人空間。

而御松郡聯外交通往北直通台北港，往南直達桃園國際機場、桃園航空城，新莊副都心接軌國際地處交通樞紐，而一高二快三捷運優質聯外交通網以及行政院中央合署辦公大樓為重要的政經中心，地理位置有絕對的優勢。

御松郡

貴賓專線：(02)8521-7288

新北市新莊區昌德街81號

格局規劃：3房-5房

投資興建：琨豐建設股份有限公司

工程營造：台灣松下營造股份有限公司

全案行銷：豪廣國際行銷有限公司

(中時電子報)