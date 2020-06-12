上游新聞報導，1991年出生的韋國則和1990年出生的妻子小蒙，因「90後夫妻生9孩」成為社會關注的焦點。更令人震驚的是，再過2個月，矮小清瘦的小蒙即將生下第10個孩子。外界好奇，住在廣西大山深處的韋國則夫妻為什麼要生這麼多孩子？以後怎麼撫養這麼多孩子？

為了照顧孩子，小蒙挺著大肚子，用盡全身力氣上樓又下樓。她用背著已熟睡的老九，一隻手抱著愛哭老八，一隻手牽著活潑的老七。只有鬆開背帶，把孩子們都放下那一刻，她才能暢快呼吸。韋國則對上游新聞記者說，有了10個孩子，「不想再要孩子了，再多就太累了」，現在打工賺錢養孩子，希望他們以後比自己過得好。

夫妻倆都是單親家庭長大的孩子。韋國則說，「妻子家裡跟我家情況差不多。她沒有讀過書，我讀到小學四年級。我11歲沒有父親了，她3個月就沒了母親，有點同病相憐。」

為什麼想要這麼多小孩？韋國則說，「我很小就被親生父母過繼給了養父養母，等我長大才知道這回事。以前我沒有兄弟姐妹，是家裡獨子。我經常是一個人，有什麼事的話，沒有誰幫助自己，所以我想多要幾個孩子。」

要孩子的時候有過計畫嗎？韋國坦承沒有，「都是懷上了就要。有人來村裡發放過避孕套，但我不太懂用，有的時候沒用。」

有沒有想過做節育措施？韋國則表示：「小蒙身體不太好，不能做手術。之前家裡經濟條件也不好，有幾個孩子是我母親生前在家裡接生的。現在條件好一些了，等老十生下來之後，我們會去做節育手術。」

這麼一大家人，怎麼供他們生活？韋國則說，他早年外出到東莞打工，現在則是在家附近做建築工，一天200塊工錢（人民幣，以下同），一個月大概4000元左右。早上7點半左右去工作，下午6點半左右下班。家裡開支不大，政府給的低收入戶保險每月可以領差不多4000元，還幫忙建房，小孩去學校讀書也免費，去醫院看病也可報銷。

(中時 )