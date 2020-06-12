台南市中西區楊姓、唐姓兩警員12日凌晨2時許騎車巡邏時，在永華路與南華路口盤查一輛流當轎車，駕駛拒檢穿梭巷弄躲藏，1小時內3度遭警發現，竟索性衝撞警車，造成楊員摔車手臂擦傷，趁機逃離，停靠南區巷弄內棄車逃逸，警方在車上尋獲槍毒，鎖定對象偵辦中。
台南市中西區楊姓、唐姓兩警員12日凌晨執行例行性巡邏，發現一輛沿永華路向安平區方向行駛的流當車形跡可疑，兩警趨前攔車，示意盤查，駕駛卻拒檢，驅車逃離現場。
兩警追捕不及，遂在附近巷弄內查找，在大智街內再度查獲正躲藏的轎車，該車駕駛仍不願受檢，再度逃逸，與警方在巷內玩起你追我跑的捉迷藏行徑。
警方鍥而不捨，第3度在大智街迎面強碰該輛轎車，這回轎車駕駛竟直接撞倒楊姓警員機車，隨即離去。
楊員遭撞時及時跳開，僅手臂擦傷，警方隨即展開警網追捕，在南區國民路一處巷弄內，查獲肇事車輛，駕駛已棄車逃離。
警方將車輛查扣，鑑識人員採證車內物品，發現車上有疑似不明毒品，右後座上的黑色包包內有1把手槍、2個彈匣，總計子彈13顆，警方已鎖定對象追捕中。
(中時 )
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