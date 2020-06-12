台大學生會12日下午在傅鐘前召開記者會。(簡立欣攝)

台大學生會周六（13日）校務會議將提案建議「成立台大校園轉型正義小組，處理校園空間與威權地景轉型、校史之重構與檢討、檔案的開放與徵集及其他工作」，引發討論。由於有台大校友據此提出連署搶救傅鐘，台大學生會12日下午在傅鐘前召開記者會表示，學生會的校務會議提案中根本未提及傅鐘，遑論拆除。至於校園轉型正義具體要處理哪些地景，台大學生會表示沒有特定對象，而是希望整體性的規劃與推動。

台大學生會會長凃峻清12日下午表示，台大校友中心執行長劉寧在校友重聚群組造謠、曲解學生提案，校友中心隸屬於台大，如果校方要切割，就請劉寧先辭去台大校友中心執行長一職。台大校方則回應表示，網路連署是校友自主發起，校方並未涉入。並重申校方尊重校務會議代表提案，本案尚待會議討論，不便於會前表達意見。

凃峻清表示，校務會議提案是希望校方承諾校園中的校園轉型正義與歷史記憶重構的進程，沒有特定對象。

不過凃峻清臉書10日則提及，「台大要轉型正義就是要鬥爭傅斯年跟拆傅鐘？」他表示台大裡面不是只有一個前校長傅斯年，也不是只要一個地方傅鐘。一直強調其中一個地方，就是抹煞其他許多受害師生與加害體制。舉例來說校內很多空間用歷任校長命名（思亮館、振興草皮...），都是在威權時代偉人命名的脈絡下成形，然而對他們過去與政府單位在政治案件中協力，都沒有相關認識；而校園裡更多的受難師生，例如醫學院師生政治案件許強、郭琇琮、謝湧鏡、哲學系事件、殷海光事件、四六事件、彭明敏事件等等，都沒有相關的空間。

(旺報 )