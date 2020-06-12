健保署日前公告健保差額給付醫材新制，含人工水晶體等8大類自付差額的醫材，訂出金額上限，雖然目的是解決收費不一的問題，卻引發淘汰高品質醫材、就算有錢也只能用低價品的爭議，醫界更是反彈不斷。一名自稱執業10年的醫師在PTT發文，表示「訂定醫材價格上限絕對是錯誤的」，鄉民雖大讚原PO專業，不過更多人卻酸：「你敢逆時中？」。

《身為醫師，我反對醫材收費設上限》一文登上PTT熱門文章。原PO表示自己是執10年醫師，沒拿過醫材廠商任何一毛錢，10年來，也不認識任何一位醫師有拿過醫材廠商的錢，他認為訂定醫材價格上限絕對是錯誤的。

原PO說，他在乎的東西只有一個，就是「醫材的效果」。當他向病人推薦自費醫材的時候，有百分之百的把握這個醫材效果比健保的更好。因為自費醫材的錢是進廠商的口袋，但如果出了併發症是他要處理。

原PO更指出，「設定價格上限會造成供給不足」這件事是經濟學的鐵律，不是你陳時中說我覺得沒有問題就會改變的，隨便說說「我信任專家」就把責任推乾淨了？原PO認為只有兩種人有資格說他「信任專家」，一是專家本身，另一種是病人。

原PO激動表示：「對於你們來說，用比較差的醫材可能只是多死1%的病人、多增加5%病人的併發症而已。但對我來說，那就是一個在我手下死掉的病人，五個不斷說『為什麼都不會好』的病人。要面對這些人的是我不是你。我敢說我當醫師做決定絕對是以病人的利益為唯一考量，你敢說你當官制定政策也是絕對以人民的利益為優先嗎？」。

原PO更指出：「定價十萬，原本病人只要自己負擔五萬元的醫材，現在因為超過上限變成全自費十萬，病人還要連住院手術藥物都自己出，總共20萬。請問這是哪門子的『免當冤大頭』？這是我聽過最爛的話術了。」。

眾多鄉民推爆此文，不過更多人回「你敢逆時中，是不是想被打成中共同路人」、「綠共能聽民意？」、「喔 你有阿中專業嗎」、「勿 逆時中 他成神了」、「逆時中不可取」、「逆時鐘 你柯韓粉」、「菸粉: 中共同路人」。

(中時電子報)