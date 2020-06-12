美國投資人擔憂第二波新冠肺炎疫情襲來，加上聯準會釋出悲觀的經濟預測，隔夜美股全盤皆墨，其中工業道瓊指數更崩跌逾1800點，為3月以來單日最大跌幅。今日台股亦受到波動，開跌129.23點，報11406.54點，隨著空方賣壓力道強勁，旋即失守11300、11400點兩道關卡，亦跌破10日線，最低下探至11244.64點，待賣壓消化後，跌幅些微收斂，終場下跌105.83點或0.92%，收11429.94點，成交值縮至1968.91億元。今日外資(不含外資自營商)買超29.5021億元，投信賣超4.9084億元，自營商買超22.3292億元，三大法人買超46.92億元。

今日集中市場慘遭空軍壓境，類股跌多漲少，唯獨生醫族群及通信網路晉升抗空戰士，生技醫療收漲1.68%、化學生醫收漲0.42%、通信網路收漲0.17%；油電燃氣則最疲弱，收跌2.02%。觀察盤面，重量級權值股台積電(2330)、大立光(3008)、聯發科(2454)及鴻海(2317)無力鎮守，跌幅均落在1%上下，而金融股要角國泰金(2882)、富邦金(2881)、兆豐金(2886)及中信金(2891)也不支倒地。

市場擔憂第二波疫情爆發，防疫概念股再次崛起，疫苗股國光生(4142)開低走高，最終高掛漲停，以62.2元作收。亞諾法(4133)日前宣布攜手偉喬生醫進行新冠肺炎治療性抗體人類化，股價挾量上攻，收漲0.43%。寶齡富錦(1760)、神隆(1789)表現亦不俗。口罩股南六、康那香(9919)分別收漲4.92%、3.41%。

技術面：5日RSI為48.46，10日RSI為59.71；9日K值為74.87，9日D值為85.51；20日乖離率為2.31。另看籌碼面，今日投信轉向賣超、自營商則轉買超。至於外資，6月至今持續買超，已連10買，累計買超762.28億元，今年來賣超5864.91億元。

台股連兩日帶量下殺，短線整理格局恐無法避免，但中長期偏多趨勢不變，加上將迎除息旺季、國安基金尚未退場等利多，投資人不必過度悲觀。此外，疫情不確定性高，防疫概念股可望持續成為資金標的，但其股價波動大，須慎防追高。最後，日盛投顧建議，短線可留意IC設計、5G相關、振興券相關題材，慎防持股過高風險。

(時報資訊)