台積電(2330)宣布，恩智浦新一代高效能汽車平台採用台積公司5奈米製程，此合作計畫結合恩智浦優質的車用電子產品與安全功能，以及台積公司領先業界的5奈米製程，進一步驅動汽車轉型為道路上的強大運算系統。恩智浦與台積公司預計將於2021年交付首批5奈米製程樣品給恩智浦的主要客戶。

恩智浦半導體（NXP Semiconductors）和台積電今(12)日宣布合作協議，恩智浦新一代高效能汽車平台將採用台積電5奈米製程。此項合作結合恩智浦的汽車設計專業與台積電領先業界的5奈米製程，進一步驅動汽車轉化為道路上的強大運算系統。

基於雙方在16奈米製程合作的多個成功設計，台積電與恩智浦擴大合作範圍，針對新一代汽車處理器打造5奈米系統單晶片（SoC）平台。透過採用台積電5奈米製程，恩智浦產品將解決多種功能和工作負載需求，包含聯網座艙（connected ockpit）、高效能網域控制器、自動駕駛、先進網路等；恩智浦突破性的汽車專用系統單晶片（System on Chip, SoC）平台旨在簡化並加速汽車架構的快速創新，聚焦於安全、資安和資料完整性。

台積電的5奈米製程技術是目前全球最先進的量產製程。恩智浦將採用台積電5奈米強效版製程(N5P)，與前一代7奈米製程相較，其速度提升約20%，功耗降低約40%。

台積電業務開發副總經理張曉強表示，台積電與恩智浦最新的合作具體展現了車用半導體是如何從簡單的微控制器演進為精密的處理器，這已與要求最嚴格的高效能運算系統中所使用的晶片不相上下。台積電與恩智浦將此汽車平台進一步推至市場，成為最先進的技術，同時協助恩智浦釋放產品創新的力量，支援智慧化的汽車應用及更多的產品。

(時報資訊)