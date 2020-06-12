投資人擔心新冠肺炎疫情若二度爆發恐阻礙重啟經濟步伐，隔夜美股崩跌，受此打擊，周五日股跌至1周半新低。

惟受美股期貨上揚提振，日經225指數盤中跌幅收斂，終場僅收跌0.75%，為22,305.48點，仍創下6月1日來新低。本周日經指數收跌2.4%，創下7周來最大單周跌幅。

目前道瓊指數期貨、標普500指數期貨與那斯達克100期貨均上漲近1%。

投資人對經濟快速復甦的看法轉為悲觀，避險日圓走高，隔夜美元跌至106.58日圓，創下1個月新低。受日圓升值打擊，出口型汽車股持續承壓，本田汽車跌1.8%，Subaru跌1.2%。

東證一部指數終場下跌1.15%，收在1570.68點，亦創下6月1日來新低，33大類股幾乎全軍覆沒，高度周期型的礦業股跌2.5%、金屬產品股跌1.91%、有色金屬股跌1.89%，表現最疲弱。

國際原油價格在隔夜暴跌8%後持續走跌，油氣開發公司Inpex跌2.39%，石油資源開發（JAPEX）跌4.09%。

(時報資訊)