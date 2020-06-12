台灣科技大學設計系商業攝影課大一學生，今(12)日起至28日止，在田園城市生活風格書店舉辦「NEWtro」攝影聯展，現場展出多幅學生作品。（李侑珊攝）

台灣科技大學設計系商業攝影課大一學生，今(12)日起至28日止，在田園城市生活風格書店舉辦「NEWtro」攝影聯展，現場展出多幅學生作品。（李侑珊攝）

台灣科技大學設計系商業攝影課大一學生，今(12)日起至28日止，在田園城市生活風格書店舉辦「NEWtro」攝影聯展，現場展出多幅學生作品。（李侑珊攝）

台灣科技大學設計系商業攝影課大一學生，今(12)日起至28日止，在田園城市生活風格書店舉辦「NEWtro」攝影聯展，現場展出多幅學生作品。（李侑珊攝）

台科大設計系大一學生布展。（李侑珊攝）

台科大設計系大一學生布展。（李侑珊攝）

台科大設計系大一生小組成員與攝影作品合影。（李侑珊攝）

台科大設計系大一生小組成員與攝影作品合影。（李侑珊攝）

台科大設計系大一生小組成員與攝影作品合影。（李侑珊攝）

台科大設計系大一生與攝影作品合影。（李侑珊攝）

台灣科技大學設計系商業攝影課大一學生，今(12)日起至28日止，在田園城市生活風格書店舉辦「NEWtro」攝影聯展，展覽以「過去是新鮮的，未來是懷念的」為概念，透過鏡頭拍攝作品，向攝影大師致敬，期在光影、設計及創意思考的學習中，讓學生逐漸讓個人思維朝向更完整的攝影人、全方位的設計人發展。

台科大設計系大一生所籌辦的「NEWtro」攝影聯展，之所以如此命名，即在於Retro是指回到過去，而new是指未來。展覽概念來自於攝影大師森山大道的引言：「過去是新鮮的，未來是懷念的」，也就是在快門按下的那剎那，於時間軸而言已是過去，於觀者則是新鮮的；快門按下後的未來，於時間軸即是現在，於觀者、攝影者則是令人懷念的。

在展覽簡介中，學生分別以英國時尚攝影師Tim Walker、法國時尚攝影師Guy Bourdin與Sophie Delaporte作為參照對象，參照其攝影精神與手法。

台灣科技大學設計系助理教授鄧博仁擔任商業攝影課教師。他表示，這次展覽更以「向大師致敬」為創作發想，透過致敬大師作品的過程，在光影、設計及創意思考的學習中，讓同學們逐漸讓個人的思維朝向更完整的攝影人、全方位的設計人發展。「透過模仿，參照攝影大師拍攝的光線與構圖，臨摹初拍攝精髓」。

鄧博仁也提到，這次參展的全部都是大一學生，所有展出作品與攤位都是奕自行設計，準備道具也是學習臨摹的一部份，而同學表現很不錯，學習態度非常積極，讓他很感動。

台科大設計系大一生董奕岑擔任本次策展人。她說，展覽題目的方向，來自於上課時，曾聽老師援引攝影大師森山大道的引言：「過去是新鮮的，未來是懷念的」，獲得啟發，因此做為展覽主要精神。

另一名策展人陳玉書則說，老師上課會提供不少攝影集讓同學欣賞，這次展覽以「NEWtro」為題，想要呈現的就是「back to the future」的感覺，因此布展顏色強烈；而這次展覽在田園城市生活風格書店舉行，是她心中的夢幻展場，書香氣息濃厚，進入大學就讀後，第一場展覽能在此舉辦，別具意義。

(旺報 )