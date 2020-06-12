繼阿里巴巴後，網易及京東也回流香港二次上市，據12日消息，恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄表示，隨著更多中概股來港上市，會因應市場需要，增加恒指成分股數目，但尚未有急迫性。

香港信報報導，黃偉雄指出，上次大規模增加成分股數目，主要是2006年後有大量H股來港掛牌，成分股的數量不足以代表香港整體市場，因此用較長時間逐步將成分股數目由30檔增至50檔。

黃偉雄又稱，目前的恒指成分股中，金融股和地產股在成分股比例，分別占約五成和一成，隨著更多中概股或新經濟股來港上市，這些公司自然有很大機會被納入恒指，銀行或地產股比例會相對調低。

另一方面，新浪財經報導，恒指公司表示，繼5月18日刊登有關恒生指數及恒生中國企業指數應否納入同股不同權公司及第二上市公司之諮詢總結，12日公布對二次上市公司及同股不同權公司的處理方法。

恒指公司指出，而針對同股不同權公司，目前在恒生綜合指數及其他相關指數中，同股不同權成份股的整體比重不得超過10％，此上限將被撤除。

(工商 )