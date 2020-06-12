因疫情影響，各大專院校為配合政府的防疫政策，於今年度第一季停辦實體大型就業博覽會。然而，暑假將迎來應屆畢業生的就業潮，為了協助即將畢業的職場新鮮人順利進入職場及待業市民順利求職，桃園市府就業服務處在疫情趨緩的同時，將於6月至8月陸續辦理5場青年專場大型徵才活動，希望讓畢業生有更多工作機會選擇。

5場次青年專場大型徵才活動，總計邀請167家廠商共同參與，共計釋出5,000個以上職缺。包含中華精測科技、科達製藥、欣興電子、宏致電子、晶碩光學、大潤發、寶雅國際等知名企業參與，現場更釋出品保專員、人資專員、採購專員、網路管理師、製程工程師、設備工程師、品保工程師、研發工程師、客服工程師等多元職缺，薪資最高可達70,000元，有興趣之求職者請把握機會前往面試。

5場次徵才活動資訊如下：（一）6月18日（四）10:00至14:00 海豐海鮮餐廳（桃園市中壢區文化路166號）（二）6月19日（五）9:00至13:00 廣豐新天地（桃園市八德區介壽路一段728號）（三）6月20日（六）10:00至15:00 尊爵飯店（桃園市桃園區莊敬路一段300號）（四）7月22日（三）10:00至15:00 鉑宴會館（桃園市桃園區德華街128號）（五）8月7日（五）10:00至14:00 住都大飯店（桃園市桃園區桃鶯路398號）

徵才現場提供求職者職涯諮商、履歷健診、創業諮詢等多項服務，協助民眾尋找職涯方向並作好求職準備。為促進求職者順利就業，活動現場提供多種方案諮詢及登記，包含本市持續推動「桃園市青年安薪就業讚」方案，針對未滿30歲高中職以上畢業並設籍在桃園市的待業青年，受僱於同一事業單位滿6個月，最高可獲補助2萬1,000元。

另近來受疫情影響，市民可能因此減少工時及工作機會，為降低薪資減損對生活造成之影響，特於徵才現場提供「安心即時上工」方案申請，凡於申請登記當日前1年內具有勞工保險或就業保險之投保紀錄，即可到公部門從事計時工作，每小時按基本工資158元發給工作津貼，每月最高工作80小時，每月最多可領1萬2,640元，最長可工作6個月，以穩定經濟生活。

(工商 )