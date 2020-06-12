高雄市前市長韓國瑜今(12日)起解除市長職務，他一早有3個公祭行程，然而步出公祭會場時，在場也有不少支持者替他加油。而全國公務人員協會榮譽理事長李來希，今也在臉書寫下，「一句話，我們都沒有離開，記得！」

昨(11日)是韓國瑜及團隊的最後一個上班日，市府特別主辦「真愛高雄、珍重再見」送別音樂會，會中，韓國瑜泛淚答謝市府團隊努力及民眾相挺，一一點名台上首長，感謝他們願意放下原本舒適生活、離家背井、放棄高薪來這個城市和他一起打拚，並強調不接受任何職務，不參與任何組織，仍會心繫高雄、心懷社稷。

而今天李來希則在臉書寫下，這樣的告別，望之讓人鼻酸，「別以為敵人會心軟，別忘了他們說過的話：『宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王。』割喉割到斷是民進黨的鬥爭心態與手法，作惡多端終有報，不信公理喚不回，請看蒼天饒過誰？」

最後，李來希也向韓國瑜喊話，「一句話，我們都沒有離開，記得！」而這篇貼文曝光後，不少網友也留言寫下，「期待韓市長回歸，韓流再起」、「清廉的市長加油」、「加油」、「我們要有所行動！」。

(中時電子報)