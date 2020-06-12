聯邦公開市場委員會（FOMC）10日結束2天會議，美國聯準會(Fed)維持基準利率在0到0.25%之間，並預告低利率將維持至2022年，美國今年GDP成長率將萎縮6.5%、年底失業率9.3%，Fed看壞未來經濟，美股11日下挫，道瓊下跌1861點。不過，Fed早就多次警告新冠肺炎疫情的衝擊，為何是如還是如驚弓之鳥，曾任 Fed 官員的專家解釋，主要是Fed有兩個地方完全未更動。

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)表示，經濟需要多久恢復，取決於新冠肺炎疫情情勢如何發展。據MarketWatch 報導，梅隆銀行首席經濟學家 Vincent Reinhart 表示這次利率決策會議後的新聞稿有2個意外，包括Fed 並未沒有調整幾個重要數字的預估值，包括長期的實質 GDP 成長、美國失業率與均衡實質聯邦資金利率 (the equilibrium real federal funds rate)。鮑爾指出，Fed將持續購債計畫，並敦促美國政府推出更多刺激經濟政策。

至於另1個意外，就是Fed沒有公布這次的點陣圖。當FOMC上有部分委員有不同意見，透過點陣圖可以得知哪些特別不同意見，但這次與先前幾次不同，整個FOMC對利率看法驚人一致。

英國基金經理M＆的公共固定收益首席投資長Jim Leaviss表示，市場大跌也有可能是Fed沒有對美債殖利率曲線控制發表相關言論，導致市場無法超越先前預期。

Evercore ISI副主席Krishna Guha則是認為，只要美國失業率持續位於高水位，無論當前經濟數據為何，或是美股是否已經估值太高，美國經濟恢復結果仍是未知數，但可以預料的是，Fed將繼續擴大資產負債表，他們認為整體金融市場也是朝著正確方向在恢復。

(中時電子報)