台中市議員爭取市府發放44萬張老人愛心卡，能搭台鐵區間車。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

交通地政委員會12日審議提案，希望開放敬老愛心卡搭乘台鐵區間車，讓老人搭車更方便。（盧金足攝）

台中市府發放44萬張老人愛心卡，卻不能搭台鐵區間車？市議員12日在交通地政委員會提案要求，開放敬老愛心卡搭乘台鐵區間車，讓老人搭車更方便，交通局長葉昭甫表示，台鐵刷卡系統需增加SIM卡軟體設備，費用約600萬元，中央要與和地方各出一半經費，但市府認為老人搭區間車也可製造運量，建議台鐵的設備端改善600萬應全額資助。

議員沈佑蓮提案，目前台中市敬老愛心卡由最先搭乘中部五縣市客運，陸續增加搭乘四家國道客運至台北、高雄，去年又增加可搭乘計程車及補貼就醫掛號費，就搭乘大眾運輸而言，眾多長輩不習慣搭客運車，希望能搭台鐵火車，可以到西部任何縣市。

沈佑蓮，她多次在市議會提出建議，也曾由時任立委的盧秀燕及沈智慧，與台鐵局、市政府社會局、交通局等單位初步結論，台鐵局對台中敬老愛心卡搭乘西部幹線列車樂觀其成，刷卡系統需增加SIM卡軟硬體設備的費用，估約300萬願意承擔，市府則建議先從搭區間車，以及限額補助作為研商方案。

敬老愛心卡增加搭乘台鐵方案，議員認為，敬老愛心卡更加方便，長輩外出散心身體自然健康

社會局表示，台中市今年編列6.5億元預算，目前已發出44萬張敬老愛心卡，讓65歲以上的老年人，不論是搭公車、計程車、國道客運，或前往國民運動中心運動、衛生所、醫療診所看病，享有多種優惠。

(中時 )