國票金控股東常會通過配發現金0.65元、股票0.17元，合計0.82元，並且完成董事改選，該公司董事長魏啟林表示，今年來面對肺炎疫情衝擊資本市場、影響企業營運動能，及下半年展望尚待觀察氛圍下，國票仍努力盡到對股東的責任，未來股利政策仍以高現金股利發放率為方向，以回饋股東。

國票金2019年稅後淨利26.30億元，每股稅後盈餘（EPS）0.92元，創近年來獲利新高，2020年前5個月稅後盈餘11.20億元，年成長8.16％，EPS為0.39元，每股淨值12.99元，獲利維持穩定。魏啟林指出，受肺炎疫情影響，今年來絕大多數金融機構信用評等遭國際信評公司降評或評等展望轉為「負向」，國票金6月最新信評結果維持評等不變，為少數受國際信評公司評為「穩定」展望的少數金融機構。

國票金今年前5個月獲利優於去年同期，主要因子公司國際票券授信業務近年積極調整授信結構，推展FRCP業務，使票券收益成長。另國際票券領先同業佈局外幣債券業務，除持續擴增主權等級及投資級外幣債券部位，並致力多元化次級資金來源，自去年來效益逐漸顯現，養券收入穩定增長。魏啟林強調，國票進一步強化研究及交易團隊，提升波段操作買賣斷利益，目前外幣債業務已成為子公司國際票券重點業務，有助強化未來整體獲利能力。

國票金說明，與日本樂天銀行共同設立的樂天國際商業銀行已完成公司設立登記，目前持續進行籌設工作，待完成籌設後向金管會申請核發營業執照，預期今年下半年正式營業。另完成第七屆董事攻選，選出的13席董事中，除4席獨立董事外，公股銀行體系占2席，民股占7席。

(工商 )