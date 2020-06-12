美股本周以來持續向下修正，道瓊工業指數迄周四還狂瀉逾1800點，而標普500指數也大跌5.89%，使市場避險心態濃厚，致富邦VIX（00677U）今爆量大漲逾15%，報6.88元，單日上漲0.92元，終場成交達110萬1955張，係今年以來次高量，僅次於3月13日逾115萬張的巨量。

什麼是富邦VIX？為何在台股大跌時，它總是逆勢大漲。簡單來說，就是富邦VIX係乙種追蹤美國投資人恐慌指數VIX的商品，而美國恐慌指數VIX又是追蹤標普500指數為核心，因此只要標普500指數下跌，富邦VIX就會上漲，這是乙種為投資人避險的投資工具。

不過，富邦VIX今開盤報7.31元，盤中最高價7.38元，盤中最低點6.88元，也是收盤價，顯示投資恐慌心理不如預期那麼嚴重，況且盤中還傳來美股盤後電子盤的道瓊期與標普500兩期指強勢反彈，係富邦VIX極短線多空交戰，激出逾110萬張巨量主因。因為市場仍預期在美國總統川普與Fed（聯準會）大灑錢救市不手軟下，美股短多適度休息後，仍具再起契機。

據了解，今年以來富邦VIX已歷經一次大起大落。該基金從2/20的低檔2.55元起漲，受惠當時新冠肺炎在北美蔓延，該基金的波段狂飆至3/19的14.29元才拉回整理，波段漲幅不可以道里計。

之後，在市場恐慌心理緩和後，該基金又從14.29元拉回至6/8的5.24元才稍見止跌反彈，迄今單日大漲以6.88元收市計，短線獲利仍豐，但市場恐慌已不如前波那麼嚴重。

(工商 )