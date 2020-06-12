新冠肺炎（COVID-19）疫情過後，高雄房市熱度，已回到疫情之前的水準，上揚國際建築團隊業三處總經理黃惠玲12日表示，後疫情時期，只要產品符合個人導向需求的產品，下手速度就更快，甚至有許多客戶是一個帶一個，靠親友間的口碑傳遞購買，因此，她帶領的高雄營業三處下半年將承接9個建案，共有900多戶的成屋和預售，總銷合計上看250億元。

黃惠玲12日主持建案聯銷記會時並透露，由於房市瞬息萬變，加上客戶對於毛胚屋的裝璜感到費事，因此，她的團隊也將針對代銷的京城建設等建案，面積在100坪以上的產品，進行裝璜屋的強化銷售，除了可為業主降低庫存，也為買家省去裝璜的時間和工程成本，預計每坪只要增加5到10萬元的費用，只可讓新主人進駐。

黃惠玲指出，高雄房地市場的地段，例如美術館、農16一直被富人列入購屋首選，亞灣特區、愛河首排，同樣也是富人居住排行榜內名單之一，日前，因應國際政事動盪及全球新冠疫情影響，不少富人及台商返台置產，不論坪數大小的精品級豪宅、或農19特區即將公開的商辦，市場詢問度不斷。

她說，農16特區的京城King Park、以及愛河岸畔的京城凱悅，每日仍有來人預約賞屋，而位於亞洲新灣區即將公開的世界心賞屋預約，則已破百組，可見市場熱度已經回到疫情之前。

京城King Park專案經理陳承志指出，京城King Park今年3月成交3戶之後，目前仍有多組客戶洽購中，由於該案屬於稀有豪宅，買家買的是一種社會地位的象徵，因此，在成交過程的速度，相對較慢一些。

上揚業三處副總經理蘇順益表示，總銷約27億元的愛河首排豪宅「京梧桐」，全案規劃只有39戶，由國際獲獎120餘座，並受邀參與第17屆威尼斯建築雙年平行展的建築大師羅耕甫，負責總體規劃打造，將是下半年的高雄房市重頭戲之一。

他說，該案預定9月公開，目前已有多組客戶預約，初步開價介於每坪55萬元到65萬元之間，每戶總價8千萬元以上。

上揚專案經理李彥慶指出，位於大遠百和三多商圈的京城建設「世界心」，目前正在潛銷當中，規劃以2房和3房產品為主，包括車位，總價800萬元就可以進駐亞灣特區，吸引許多想要擠身亞灣的首購族青睞。

除了京城建設「世界心」，推出賞屋、訂簽通通都有禮活動，都可以把迪士尼授權商品帶回家，專案主任謝智賢指出，位於中都的「悅讀綠森活」（Twin Park），則是將接待中心與早午餐業者，異業結合，讓看屋者在賞屋之餘，還能喝杯咖啡及享用的早午餐，直接感受中都綠意生活。

(工商 )