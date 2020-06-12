台中土地市場熱吸引資金布局，建商不僅搶插旗，更有高回購率，根據信義全球資產統計，今年前五月上市櫃公司在全台土地市場交易量為839億元，台中即占158億元，為除了台北市以外的第二熱區，近五年來，興富發在台中土地投資金額為323.4億元，為各上市櫃建商最高。

除了興富發近五年來大砸超過300億入手台中土地外，總太地產94.5億、櫻花建設79.9億元居二、三名，潤隆、遠雄建設也各入手57億和37.8億的土地。

信義全球資產中區營業部經理張現傑分析，台中有國際機場、台中港、高鐵烏日站，帶動旅次成長，也加快了台中發展，交通帶動產業的聚集，建商選擇標的以重劃區土地及捷運沿線交易最為熱絡，壽險業投資以總部及複合式大樓收益型為主，而科技傳產主要購買工業區廠房，除了科技大廠尋工業用地外，進口車廠也開始布局台中土地，台中成為大型企業插旗之地。

不僅建商搶地，壽險業也來角逐台中土地，看準台中商用不動產市場，國泰人壽在2018年以76.64億元買下西屯區土地，日後將規劃興建複合式商場，包括飯店、商場及商辦，商仲業者認為，對於滿手現金的壽險業及建商，疫情之下投資土地最適合不過。

台中土地總體交易規模每年穩定成長，土地交易分布主要以台74線及台灣大道為主，重劃區開發政策也使西屯、北屯、南屯交易逐漸熱絡。

隨著台中精密機械科技創新園區、中科、台中市科技工業區，帶動中部產業轉型升級，吸引高科技人口進駐，台中也成為高級進口車商投資熱點，今年汎德永業以4.99億元買下西屯區土地，未來將規劃興建展示服務中心，包括藍寶堅尼、Jaguar、Land Rover等也看準台中市場，砸重金蓋旗艦中心。

(工商 )