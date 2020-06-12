金融市場現況儘管動盪，國銀主管對於利率、匯、股、房市的四大面向，看好度同步較上月上揚，可是上揚數值都不大，銀行高階主管們仍掛著心。今（12）日公布的5月BEI指數，BEI綜合指數、BEI經營分項指數、BEI市場分項指數，出現連續三個月（3、4、5月）同時在50以下，為BEI發布以來首見，突然景氣谷底的陰沉。

調研單位台灣金融研訓院金融研究所表示，從5月指數(BEI)走勢來看，顯示國銀主管對於國際解封後、發生第二波疫情的疑慮加深，恐會影響國際油價、企業信用及消費信心，因此不敢大意看待景氣前景，且連續第三個月發出警示。

5月本國銀行高階主管指數（BEI）今（12）日由調研單位台灣金融研訓院金融研究所公布。調查結果，2020年5月最新BEI-綜合指數編製結果分數為44.8，較4月指數42.8上升4.67％；5月指數上揚的力道仍主要來自BEI-市場面分項指數，分數為47.3，較4月指數38.0上升9.3，幅度達24.47％，而另一項BEI-經營分項指數分數為44.2，則較4月指數43.8僅略微上升0.4，幅度僅0.91％。

(工商 )