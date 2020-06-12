因為疫情緣故，今年WWDC（Apple Worldwide Developers Conference蘋果開發者大會）改為線上舉辦，Keynote主題演講將在6月23日台北時間凌晨一點開始，目前已報名的開發者已超過2,300 萬名，他們有些人將可與蘋果工程師進行一對一Developer Labs對談（採預約制）。

當日凌晨一點登場的Keynote發表會，會是全球果迷矚目的焦點。大家每年都會熬夜看直播，更不用說今年只有線上可看，再加上開發者也都會在線上觀看，網路頻寬將成為一大考驗。此Keynote演講將透過 apple.com、Apple Developer app、Apple Developer 網站、Apple TV app 及 YouTube 等自 Apple Park 串流直播，並將於串流直播結束後以隨選播放提供。Keynote結束不久後，當日凌晨五點還有一場「Platforms State of the Union」，由 Apple 工程主管們親自深入講解 iOS、iPadOS、macOS、tvOS 與 watchOS 的最新發展。

WWDC第二日（6/24）之後，則有100多場以技術和設計講座陸續登場，由蘋果工程師帶領開發者們，學習如何打造新一代 app。此講座影片將在每天於台灣時間上午1點發布，並將在 iPhone、iPad 和 Apple TV 上的 Apple Developer app 以及 Apple Developer 網站上提供。

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(中時電子報)