早期生活尚未如現代這般便利時，總有種觀念認為，生活中如果缺少什麼，就在孩子的名字中取其字，期望招來好運；而現代社會的父母為了替孩子取一個好名字，往往會請命理師測算，寫下幾個喜歡的名字來選取。「塔羅牌老師艾菲爾」日前在粉絲專頁貼文，分析姓名學中，女生的名字若有幾個字，可對應其個性，如，姓名中有「佳、靜」的女性，為了家庭和諧願意委屈自己忍耐。

（圖／塔羅牌老師艾菲爾臉書）

「塔羅牌老師艾菲爾」在貼文中寫道，「傳統社會中有『男主外，女主內』的觀念，因此女性擔負了養兒育女丶照料家庭的任務。還列舉了3類「為小孩、為和諧、為父母」的女性名字。若名字中有他所列舉的字，則為了家庭可能什麼都能忍。

忍耐為小孩型

『梅丶鈺丶婉丶笑丶盈丶曉丶書丶蕥』

名字中若帶有以上這些字的女生，將會為母則強，只要對孩子好，不論是婚姻丶家庭丶經濟等方面，都可以長期付出，任勞任怨。

忍耐為和諧型

『女丶招丶佳丶姝丶貽丶絢丶靜丶麟』

若姓名中帶有上述這些字的女生，通常個性都十分溫婉，就算和丈夫或者婆婆有不愉快，為了家庭氣氛和樂，也會選擇忍耐，避免口角和衝突。

忍耐為父母型

『合丶含丶育丶婷丶佩丶律丶亦丶笛』

若名字中含有以上字的女性朋友，則是通常從小就非常懂事，因為明白父母工作辛苦，因此長大後願意自己扛起家庭責任，事事以父母為先，工作再累都不喊苦。

此外，艾菲爾還分享了幾項招桃花的秘訣，譬如，臥室不可放鞋子，會容易有情敵或者和戀人吵架，若有很多鞋子，則建議用鞋盒收好便可化解。另外，女生臥室的床頭，如果沒有靠牆壁就等於沒有依靠，容易讓住這間房的女生嫁不出去，因此若想找到可靠、有肩膀的對象，建議床頭一定要靠牆，或者加裝床頭板遮擋也有相同效果。

(中時電子報)