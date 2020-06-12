中選舉會今日召開委員會議，審議7項全國性公民投票提案，決議其中2項公投提案將舉行聽證，釐清相關爭點，另外包括明訂停用燃煤發電時間表、恢復國家統一綱領等5項公投提案屆期未補正，決議均予以駁回。

中選會表示，辜寬敏先生領銜提出2項全國性公民投票案，經委員會議審議有舉行聽證必要，以釐清相關爭點，提案主文分別為：

一、 您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？

二、 您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？

中選會指出，彭迦智先生領銜提出5項全國性公民投票案，皆已舉行聽證竣事，並函請提案人之領銜人限期補正在案，惟提案人之領銜人屆期未補正，決議均予以駁回，提案主文分別為：

一、 你是否同意：於電業法增訂【非煤時間表】條文：「以民國108年為基準，每年至少降低5％之方式，於民國110年1月開始，逐年降低燃煤電廠發電量，並使燃煤發電設備最遲於民國130年12月全部停止運轉。」。

二、 你是否同意：重新恢復政府於95年2月27日「終止」的《國統綱領》，因為終止不是廢除。《國統綱領》已清楚表明拒絕接受中共政權統治及反對一國兩制，「國統綱領」不卑不亢，是保護「中華民國」正統，捍衛「中華民國」主權及反制大陸「共產政權」的積極作為。

三、 你是否同意「中央或地方政府所持有之公有土地，無論大小皆禁止標售，土地全部以租賃或設定地上權為原則」公有土地永不賣斷，實踐居住正義人人有房，保護國土人人有責。

四、 你是否同意，將優生保健法第三章第九條第一項第六款本文「因懷孕或生產，將影響其心理健康或家庭生活者。」修正為：「因懷孕或生產，將影響其心理健康或家庭生活者，並經六日思考後，醫師得依其自願，施行人工流產。」。

五、 您是否同意：臺灣地區與大陸地區人民關係條例增訂：「臺灣地區在捍衛中華民國主權基礎上，拒絕大陸地區政府提出的一國兩制，兩岸應從接受對方國旗、國號和國際參與的方向彼此努力，兩岸以合作協商代替對抗鬥爭，全力發展和平經濟。」。

中選會說明，依據公民投票法第10條第3項規定：「主管機關於收到公民投票提案或補正之提案後，應於六十日內完成審核。經審核有下列情事之一者，應敘明理由，通知提案人之領銜人於三十日內補正，並以一次為限，屆期未補正或經補正仍不符規定者予以駁回：一、提案非第二條規定之全國性公民投票適用事項。二、提案違反前條第四項所定辦法之規定。三、提案不合第一條第二項或前條第八項規定。四、提案有第三十二條規定之情事。五、提案內容不能瞭解其提案真意。」及同條第4項規定：「主管機關依前項規定命補正者，應先舉行聽證會，釐清相關爭點並協助提案人之領銜人進行必要之補正。」。

(中時 )