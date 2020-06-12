後疫經濟時代來臨，許多首購族與首換族紛紛崛起，比起房市蛋黃區雙北市，首次購屋與換屋的民眾更偏向於現在正被推崇CP值高的桃園市「青溪特區」。桃園市地政局地價科科長林鼎鈞曾於報導中表示，桃園區目前發展皆圍繞在捷運綠線周邊，發展潛力高，後續捷運各站點完工後，將會帶動周邊的群聚效應，街廓完整也更完善此區的生活機能。

亞昕集團有鑒於此地區的完善生活機能環境與未來發展，首次南向進入桃園青溪特區，推出萬坪朝陽公園第一排，三面臨路、一面臨溪並具有無限棟距的「亞昕向陽」。特別將國際經驗導入此區，

亞昕集團首次南向進入桃園青溪特區，推出萬坪朝陽公園第一排，三面臨路、一面臨溪並具有無限棟距的「亞昕向陽」。/業者提供

由雙設計師操刀，日系精工、職人建築，並擁有完善的物業及客戶服務，現正更推出訂簽29萬起，

全配宅的活動。開案兩週即成交三成，吸引許多首購族與手換族的親睞。

對此，亞昕向陽副理李佳霖表示，亞昕集團一樣以人為本，所有設計皆以「人」為出發中心，特地

選在公園地王朝陽公園對面，就是希望能讓所有住戶，能有更舒心的居住環境，青溪特區未來發展

潛力看漲，是不容忽視的重要地段。

(中時電子報)