乾德宮今早又因為宮廟產權問題，雙方展開爭奪戰，田中鎮公所派出的代表與乾德宮主委蔡明煌發生衝突，雙方僵持不下，驚動警方到場維持秩序。（民眾提供／吳建輝彰化傳）

田中派出所蔡副所長表示，由於乾德宮牽扯民事糾紛，警方無權介入及發表意見，僅維持現場秩序。（民眾提供／吳建輝彰化傳）

今早彰化縣田中鎮乾德宮，又因為宮廟產權問題，雙方展開爭奪戰，田中鎮公所派出的代表與乾德宮主委蔡明煌發生衝突，雙方僵持不下，驚動警方到場維持秩序，所幸並未發生肢體衝突，附近居民表示，希望兩邊人馬可以坐下好好談，早日落幕還給媽祖與附近民眾一個安寧。

近年來乾德宮因管理權問題引發各派系角力，乾德宮土地為私人捐建，信徒捐輸的香火財產獨立運作，受公所管理輔導，幾十年來鎮長兼任寺廟管理人成為不成文慣例，但在法令修改後，卻出現「球員兼裁判」疑慮遭內政部糾正。

而廟方組織信徒大會並制定管理委員會自治，但引發代表會不滿，要求組織章程應由公所輔導代管，接受代表會監督，但現任主委蔡明煌說，廟方依縣府及內政部函示公告信徒名冊，並由信徒大會選出管委會委員，一切程序都合法，希望乾德宮廟務自治，遠離政治紛爭。

據了解，今天上午田中鎮公所，欲派員前往乾德宮旁辦公室處理公務時，發現大門遭鎖起，引發公所不滿，雙方人馬聚集在廟前堅持不下，各說各話，公所認為財產點交不包含廟務及管理因此能進入辦公室處理公務。

附近居民表示，田中媽最近因為產權問題，鬧得沸沸揚揚，雙方人馬常常在這邊吵架，戶別苗頭，人潮洶湧精采程度根本不會輸給大甲媽，乾德宮是在地居民百年來的信仰中心，發生這麼多事情讓他感到相當痛心，希望兩邊人馬可以坐下好好談，早日落幕還給媽祖與附近民眾一個安寧。

(中時 )