內政部指出，租賃專法施行即將滿2年，給予原有經營包租代管業者2年繼續營業的緩衝期，也將於本6月26日到期，僅剩最後2周，內政部表示，地方政府已積極輔導原有業者完成許可登記，自本月27日起，經營的業者若仍未取得登記證，最高將開罰20萬元罰鍰，並得按次連續處罰，請業者勿心存僥倖。

內政部指出，為提升包租代管業者專業服務能力並兼顧業者權益，於租賃專法特別規定，包租代管業者應經地方政府許可，並完成公司登記、繳存營業保證金、加入地方公會及僱用合法租賃住宅管理人員等，方可登記正式營業，但給予原已執業者2年的緩衝期僅剩2週，為避免受罰，內政部呼籲，在執業中但尚未取得登記證的業者，應儘速依法取得營業資格。

尚未取得租賃住宅服務業登記證者，應儘速向所在地直轄市、縣（市）政府地政局(處)申辦租賃住宅服務業許可登記，所需申請書表文件可至內政部地政司全球資訊網下載。

今年3月起，內政部已邀集各直轄市、縣(市)政府及租賃住宅服務業公會，共同訪視原有包租代管業者並輔導其合法化經營，截至6月1日止，各地方政府已就公會提供的原有業者名單中，輔導訪視85家，目前仍有部分業者尚未完成登記，政府將持續給予輔導。

7月起，將加強查處尚未取得登記證仍繼續執業的非法包租代管業者，以個人名義執行包租代管業務者也包括在內，經查明屬非法業者，將處新臺幣4萬元以上20萬元以下罰鍰，並限期改正，屆期未改正將按次連續處罰至改正為止，情節重大者並得勒令歇業。

租賃專法已開啟租屋市場新紀元，專法施行以來，包租代管專業服務制度發展已趨近於成熟，截至今年5月底，全國已有564家合法包租代管業者，且民眾多已瞭解透過合法業者包租代管享租稅優惠，呼籲現行執業中的包租代管業者，能儘速完成許可登記，避免因非法執業遭受處罰。

(工商 )