華視東森全新綜藝《極智對決 誰梭了算》開播記者會，藝人庹宗康、歐漢聲、JR紀言愷、張景嵐出席。（盧禕祺攝）

庹宗康、歐漢聲（歐弟）、張景嵐、JR紀言愷主持華視遊戲鬥智對決節目《極智對決 誰梭了算》將於6月13日起播出，庹宗康日前錄影時，在泳池陸節目玩遊戲太激烈，不小心扭傷右腳踝導致關節移位、肌肉發炎，今帶著腳傷出席開播記者會，今年51歲的他感嘆體力有差，過去錄外景節目習慣直接來，如今年紀大，身旁工作人員會替他捏冷汗，但有次搏命演出撞到頭，工作人員還是忍不住笑出來。

節目將在每周六晚間八點於華視播出，每周日晚間十點於東森綜合台播出，同時段的還有由納豆、王少偉、張立東、風田等主持的台視實境外景節目《綜藝3國智》，而庹宗康和張立東、風田則一起主持三立《國光幫幫忙》，新節目將對打《3國智》，庹宗康搞笑說「只好錄《國光》時盡量把另外兩人腿打斷」，但他認為每個人主持節目風格不同，「我們的重點就是盡情玩，自己覺得好玩，觀眾才會快樂」，認為節目對打是良性競爭。

庹宗康在遊戲節目扭傷腳，JR在一旁幫忙扶他。（盧禕祺攝）

身旁有3位男主持人，身為唯一女主持的張景嵐，也透露會在節目中穿比基尼大秀身材，庹宗康更笑說「她要是穿泳裝出來，我們3個要等半小時才能錄影」。而節目中分成庹宗康、JR一隊，歐弟和張景嵐則為搭檔，歐弟讚張景嵐在節目中為和來賓培養感情，搭車期間會跟來賓聊天，還聊到來賓一度落淚，甚至僅一天的錄影時間，私下還會加LINE成為好友，讚她talking能力強，未來想找她做節目。去年她和「棒棒堂」成員小煜（楊奇煜）交往3年分手，被問到會不會邀請小煜？張景嵐則回：「我ok，邀誰都可以」。

這回亮相歐弟明顯消瘦許多，他透露還穿回以前發個人專輯的衣服，並說先前從62公斤胖到80公斤，是為了孩子戒菸而變胖，「之前要抽菸要去陽台，抱小孩還要先洗手，但頭髮也以味道，實在太麻煩乾脆戒菸」，如今成功戒菸1年，他開心說「現在我女兒都會說『爸爸香香』」一番話瞬間讓他融化。

歐弟過去曾赴陸主持《天天向上》節目、參演真人秀節目《奔跑吧兄弟》，6年前升格人夫後，如今是2個孩子的爸，回想上次主持外景節目是2008年《綜藝大贏家》，睽違12年再度接下台灣外景節目，不過同時段巧撞師父胡瓜（瓜哥）民視《台灣那麼旺》節目，歐弟說在瓜哥生日會時有跟瓜哥聊天，也說到「師父節目這麼多，怎麼可能不打到，現在主要想做好節目」。JR也笑說有次看到歐弟邊騎重機邊直播，歐弟笑說「我現在可以直播9小時」。

羅志祥（小豬）先前被前女友周揚青抖出愛約炮劣習，過去也被爆曾橫刀奪愛好友歐弟當時的女友Makiyo，歐弟日前更被網友直擊，疑似在網友留言「渣男已被懲罰」按讚，歐弟今被問到時頻頻裝傻，被問到會不會邀請羅志祥來節目？歐弟僅說一句「希望大家各自安好，互相努力」。

華視遊戲鬥智對決節目《極智對決 誰梭了算》13日開播。（盧禕祺攝）

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