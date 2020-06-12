歌壇新人NIO小時侯在香港出生，之後隨家人搬去英國，六歲才返台定居並完成國小、國中、高中學業的，基於對音樂的熱愛及興趣，他再度回到英國並考進倫敦當代音樂表演學院完成大學學業，15歲時參加日本索尼音樂在台灣的徵試培訓新人的比賽，脫穎而出成為日本練習生，在培訓的兩年過程中，NIO幾乎每個月飛日本一次、每次待兩個禮拜參與集訓，天天接受從早到晚10個小時的訓練課程，後來雖順利完成練習生訓練、準備以男團形式出道，但他考量自己對於音樂創作的熱忱，毅然決然選擇離開。

除了放棄當男團成員的機會，為了圓歌唱夢的NIO同時也放棄在英國發展的機會回台發片，後來因HUSH到英國巡演時因為要找華人臉孔的樂團擔任暖場嘉賓，NIO團雀屏中選而與HUSH結緣。同樣是摩羯座的兩人惺惺相惜成為網友兼酒友，從一開始英台兩地透過臉書關注，到NIO回台後兩人常約小酌聊音樂創作，進而成為無話不談的好友；回憶起兩人初見面時其實一句話都沒聊到，NIO表示：「當時受邀當HUSH巡演的共彥樂團時根本都沒聊到天，慶功宴上也只點個頭，很摩羯座的怕生開場。」

對於HUSH的音樂非常欣賞的NIO也表示：「從他的音樂裡面理解到他其實對於創作本身不管是文字或是曲都非常的細膩且有生命力，回到台灣後就常找他出來聚聚小酌，也漸漸變熟，我們都開玩笑說『酒』是我們兩個最好友情催化劑。」英法混血、輪廓深邃、身材又挺拔高挑的NIO其實從念書開始不僅異性緣很好，同性緣更是極佳，常收到男生示愛的他連去健身房都被帥哥堵人直接跟他要LINE，目前單身的他笑說：「交朋友不設限，無論是男生、女生，歡迎大家跟我一起作朋友！」

NIO（左）HUSH偶爾相約喝酒聊音樂。（黑市音樂提供）

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