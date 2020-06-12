黃靖恩上台大醫學系，在地愛心企業伸仁紡織白董事長提供獎助學金。（彰女提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化女中破近年破紀錄，黃靖恩上台大醫學系，3年前國中會考就以大滿貫的滿級分入彰女，在地愛心企業伸仁紡織白董事長提供獎助學金，這次考上台大醫，「貴人」再資助100萬元，讓她沒有後顧之憂，追求心中的理想，學校安排捐贈，黃靖恩很感動地說，每次遇到瓶頸，就想到背後有個大善人，激勵了自己。

彰女黃靖恩在逆境中奮發，不僅功課好，更培養跑步運動、打球的習慣，維持規律的作息，求學過程一路當「學霸」似乎天生自然，她則謙虛地說，自己算是努力型，很少補習，但是上課認真聽講，課餘時間也規劃複習，跟著老師的進度。

這次申請、經過面試錄取台大醫學系，黃靖恩說，媽媽體弱多病，常陪媽媽出入醫院，不知不覺也立下想當醫師的目標，希望能夠培養更多專業，幫助生病的人，帶給更多家庭幸福。

「國中時代，白董事長就提供獎學金了，一直很感謝，沒想到要負笈北上讀書了，白董事長還是又再次提供獎學金」黃靖恩表示，一定要更努力才是。

校長陳香妘說，伸仁白董事長，助學無數，扶住伸港在地國、中小學生，設立急難獎助金，近年又擴大助學，再捐贈100萬元獎學金給彰女，幫助黃靖恩在內共5位同學在彰化女中三年學雜費，5位同學目前皆已進入大學就讀。這次再托請立委黃秀芳委代表致贈100萬元獎學金，愛心助學，激勵了無數逆境中的學子。黃秀芳也祝福靖恩更上一層樓，並鼓舞所有學子們都不要放棄。

(中時 )