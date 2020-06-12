國票金融控今日召開股東常會，通過配發每股現金0.65 元、股票0.17元，合計0.82元股利。國票金董事長魏啟林強調，在新冠肺炎疫情衝擊資本市場、影響企業營運動能及下半年展望尚待觀察的氛圍下，仍努力盡到對股東的責任，未來股利政策仍以高現金股利發放率為方向，以回饋股東。

魏啟林表示，受疫情影響，今年來絕大多數金融機構的信用評等遭國際信評公司降評或評等展望轉為「負向」，而國票金6月維持評等不變，係少數被國際信評公司評為「穏定」展望的少數金融機構。

國票金今年前5 月獲利優於去年同期原因，魏啟林表示，得力於主要子公司國際票券授信業務近年積極調整授信結構，推展 FRCP 業務，使票券收益成長。

值得一提的是，國際票券領先同業佈局外幣債券業務，除持續擴增主權等級及投資級外幣債券部位，並致力多元化次級資金來源，自去年來效益逐漸顯現，養券收入穩定增長，我們更強化研究及交易團隊，提升波段操作買賣斷利益，目前外幣債業務已成為子公司國際票券重點業務，有助強化未來整體獲利能力。

純網銀進度方面，國票金控與日本樂天銀行共同設立樂天國際商業銀行，目前樂天國際商業銀行已完成公司設立登記，目前持續進行籌設工作，俟完成籌設後向金管會申請核發營業執照，預期今年下半年正式營業。

國票金股東會也順利選舉董事，13席董事中，除了4席獨立董事，公股行庫體系佔有2席，民股佔有7席。

(中時 )