雲林縣長張麗善表示，雲林智慧農業大學是成為智慧農人培訓的很好進修途徑。。（許素惠攝）

雲林縣智慧農業大學首屆招生，不分年齡只要肯學習新農業者都可報名。（許素惠攝）

雲林縣智慧農業大學下午在國立虎尾科技大學內揭牌，首屆招生同時開跑，和前身農業大學不同的是，採二階段分「一條龍產業技術課程班」和「主題式專業職能課程班」，前者依各鄉鎮市特色作物開課，例如斗六果樹，後者則整合加工、食安、行銷等基礎職能課程，培養及發掘智慧農人。

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、虎科大副校長沈金鐘、文理學院院長羅朝村、縣農業處長魏勝德、古坑鄉長沈勝騰等人揭牌，宣告雲林農業大學進入2.0時代。

張麗善表示，為了讓更多縣民接受農業相關知識課程，使農民教育更普及，將農業大學轉型創新為智慧農業大學，農業要永續發展，農業人才的養成與發掘很重要，智慧農業大學培訓是很好的進修途徑。

沈金鐘強調，該校科系多，專業足，一定會全力以赴辦好課程。

智慧農業大學主持人羅朝村指出，智慧農業大學課程多元，著重在地學習，第一階段「一條龍產業技術課程班」，分別在縣內特色作物地區斗六、二崙、虎尾、北港、口湖等分別開設果樹、蔬菜、稻米、雜糧、養殖、友善農業初階及農產品加工及食品安全衛生等7門技術課程，每門課40小時，讓在地有心學習的農民省去舟車勞頓之苦。

羅朝村表示，第二階段「主題式專業職能課程班」，則開設市場通路、智慧科技、品牌創意、休閒服務、機械設施、友善進階、食品安全衛生及加工技術初階及進階等8門專業職能課程，每門課20小時，學員完成第一階段至少選修1門課，第二階段至少選修2門課，並參與農業論壇暨成果發表會等相關輔助課程者，就頒予結業證書，分別預定6月底和8月中旬開課，預計招收200名。

(中時 )