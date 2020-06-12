1名女子的閨密結交新男友，某日2人相約到花東地區遊玩，為了避開車水馬龍的車潮，選擇清晨啟程出發。由於2人剛交往沒多久，女子不敢上車即睡，她拿出手機把玩，並將自己背對擋風玻璃自拍，而後將照片PO文在社群媒體上分享，寫著往台東路上，不料讓女子感到異訝的是，好友竟紛紛留言說，那後面是有人嗎？女子事後回看，卻沒有察覺任何異樣。

開車到一半時，男子忽然對女子說：「不知道現在身處何方？衛星導航也無法定位。」女子此時才抬頭一看，赫然發現這裡早就不是蘇花公路，而是道路狹小陰森，周遭草叢茂密直長，這時突然「蹦」的巨大聲響，2人趕緊將車子停駛路旁後，下車四處查看。

當女子檢查車子並無大礙轉頭往向男友時，卻發現男友身後的茂密草叢中，有1名穿著制服的男同學站立不動，女子立即大叫：「怎麼會有人」。但再次回頭查看時，男同學已消失不見了!但男友卻突然發狂似的暴怒好一陣子才平息，讓她驚駭不已，之後2人趕緊跳上車離開此地。

當女子在車上再度拿起手機看時，螢幕突然現出1張人形照片，是幾個小時前所拍的，就在此時，車前的擋風玻璃立即裂出一到隙縫，並出現許小斑點狀的血漬，2人驚覺狀況有異，想找尋鄰近商家躲藏，又開了2公里多，才看到1家加油站，於是趕緊停車休息，2人討論後決定天亮再出發，此時女子卻發現男友不太對勁，他嘴裡喃喃自語：「對不起！對不起！」。

天一亮，女子擔心男友過於勞累，主動表示由自己來開車，事後女子將車開到修車廠維修，2人立即各自返家。然而，男子卻在出遊回來後，長達1個月的音訊全無才聯絡女子。

女子事後才得知，原來男友在與自己交往1個月前，曾經酒駕撞死1名男同學，此名學生被撞後，立即趴在車前的擋風玻璃後彈飛而出，男子驚覺撞人相當驚恐肇事逃逸，因案發後不斷感到生活周遭有不知名的現象持續發生才會暴怒，事後男方才透過宮廟祭改，並主動向男同學道歉，才平息自己的恐懼生活。

(中時電子報)